Elisabetta Canalis e Brian Perri... innamorati a Milano

09:57 - Passeggiata da innamorati a Milano per Elisabetta Canalis e Brian Perri. Mano nella mano i due fidanzatini tracorrono insieme qualche ora prima che l'ex velina torni al "lavoro" a Zelig. Sorrisi, intesa perfetta e tanta complicità per la coppia, che sembra proprio affiata e felice.

Look da cavallerizza e cappottino elegante Eli è bellissima e in splendida forma, l'amore la rende più luminosa e serena e la vita sembra proprio sorridelrle.

Continua a gonfie vele quindi la nuova love story della showgirl con il bel chirurgo ortopedico americano, conosciuto pochi mesi fa. Forse è ancora presto per dirlo ma stavolta sembra proprio la volta buona. Tra i due l'intesa è perfetta e, presentato in famiglia durante le vacanze natalizie, quando i due hanno trascorso la loro prima vacanza romantica insieme in Sardegna, Brian Perri è ormai ufficialmente di casa in Italia. Il bel chirurgo sta persino studiando la lingua italiana, come mostra uno scatto che l'ex velina ha postato su Instagram. Brian è su un treno, sulle ginocchia un libro e il cagnolino di Eli... "Occupatissimi a studiare dal libro di Italiano", cinguetta la Canalis. Che bella prova d'amore!