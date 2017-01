Elisabetta Canalis, décolleté esplosivo

11:59 - Ultimamente Elisabetta Canalis è sempre in giro. Prima per lavoro, divisa tra Los Angeles e Milano, poi per amore, in vacanza alle Bahamas con il suo Brian Perri e ora... L'ultimo viaggio l'ha portata in Messico dove, baciata dal sole, sfoggia un décolleté davvero esplosivo e una serie di scatti da vera top. Il suo amore non c'è e lei si consola con gli amici, cocktail in spiaggia e tanto relax...

Eli è così, semplice ma bellissima, struccata e senza bisogno di lustri e paillettes, le basta una camicia da uomo e un bikini nero per rendere al massimo tutta la sua fisicità. Perché diciamocelo, da quando si è fidanzata la Canalis è tornata ai suoi massimi splendori. Meno magra di prima ma molto più seducente, perfino il suo seno sembra aver ritrovato l'abbondanza di un tempo, quando faceva perdere la testa agli uomini posando per il calendario di Max.



Il passato è passato però, ora la showgirl punta più sull'ironia e sul suo lato "da maschiaccio", stanca di interpretare solo quella bella. Brian le ha dato la sicurezze che le mancava e ora, sotto il solleone messicano, Eli si prende la sua rivincita, posando più bella che mai davanti all'obiettivo del suo amico.