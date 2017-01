Elena Santarelli, sauna social

10:33 - Slip neri e nulla più. Elena Santarelli si copre il seno al vento con le mani e posa in uno scatto sensuale e intrigante su Instagram. Cinguetta mentre si dedica al relax ad Assisi tra pensieri d'amore per Bernardo Corradi, coccole al figlio Giacomo e la mente che vola alle nozze, quelle che celebrerà presto con il calciatore. In attesa del sì, Lady Santa si prepara dedicandosi al suo meraviglioso corpo e i followers sbirciano.

In poche ore Elena ha guadagnato 3.600 like e una pioggia di complimenti social. Con questa foto stuzzicante ha conquistato tutti e ora si attendono altri momenti intimi e rilassanti della bella Santarelli, che si trova ad Assisi al teatro Lyrick con la commedia “Quando la moglie è in vacanza”. Sul palco con l'opera di George Axelrod Elena interpreta i panni di Anna Vinci, ruolo che nelle sale cinematografiche fu di Marilyn Monroe.