Elena Santarelli, reggiseno effetto nude look

10:43 - “Buongiorno” cinguetta mostrando la sua foto in bikini e shorts. I pantaloncini sono coloratissimi e sgargianti, il reggiseno è color carne e rende bene l'effetto nude-look. Così nel giardino di casa Elena Santarelli saluta i follower mostrando la sua foto in cui campeggiano pancia piatta e décolleté in bella vista. A un mese dalle nozze con Bernardo, la signora Corradi “scatta” in vacanza.

Pochi giorni fa aveva scatenato una polemica social per una foto in cui mostrava la sua pancia nuda avvolta dalla pellicola mentre faceva jogging. “Piccolo segreto di bellezza per sudare tanto nella zona addome: pellicola trasparente” aveva scritto e pronta era arrivata la replica delle fan. Qualcuna ringraziava per il suggerimento, qualche altra la accusava di creare false aspettative perché la pellicola fa sudare e quindi fa perdere liquidi, ma non brucia i grassi.



Elena sfoggia anche un nuovo taglio di capelli. Addio alla lunga chioma e, come ogni sposa che si rispetti (capelli lunghi fino alle nozze per l'acconciatura per il sì), ora si è fatta un nuovo taglio con un caschetto ondulato, più sbarazzino e ribelle.