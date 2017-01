Elena Santarelli e le altre belle senza make up

09:45 - A volte il trucco non c'è e... si vede! Abituate ai look estremi dal make up esagerato, le showgirl raramente si lasciano immortalare senza i loro segreti di bellezza. Le più self-confident, però, scattano anche quando non sono perfette. Come Caterina Balivo, che regala ai follower uno scatto in attesa del trucco e parrucco prima della diretta: capelli a metà e nemmeno un filo di mascara. Davvero coraggiosa!

Justine Mattera alterna scatti pericolosamente hot ad altri in cui si mostra senza nemmeno un filo di trucco. L'effetto non è proprio lo stesso. Carolina Marcialis e Laura Barriales scattano pronte per la palestra e completamente "nature". Entrambe giovanissime fanno sembrare il make-up solo un'esigenza di scena. Stanca di questi artifici scenici, invece, Elena Santarelli che cinguetta:"Ciglia finte off,mascara off, lipstick off...tonico on ,night cream on...ready to sleep". Anche così la buonanotte sembra essere piuttosto maliziosa...



Sarà l'amore a renderla così raggiante? Cecilia Rodriguez, sempre avvinghiata al suo Francesco Monte, anche senza trucco è bellissima. Faccia da mamma quella di Magda Gomes. Sparita dalle scene da quando ha avuto la piccola Yasmin, la showgirl brasiliana sembra non dare più spazio alla vanità: i suoi scatti social la ritraggono spesso senza nemmeno il correttore e non sempre con la migliore delle inquadrature. Altre due brasiliane scattano social senza paura del giudizio ma, loro, "vincono facile": Alessandra Ambrosio e Bar Refaeli non hanno certo bisogno della trousse per superare la prova bellezza. Stessa sorte per la giovane compagna di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, che anche senza make-up ha uno sguardo da vera gattina.



Infine, due italiane biondissime che non si nascondono dietro i segreti degli stylist. Katia Pedrotti in spiaggia regala un selfie che lascia intravedere le prime rughette d'espressione mentre Maddalena Corvaglia, sfinita dalla sua Jamie, postas uno scatto in diretta di lei stanca, stravaccata sul divano. Anche così, le due, continuano ad avere il loro fascino.