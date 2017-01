Elena Santarelli e Bernardo Corradi, passione sotto il sole di Formentera

12:02 - Elena Santarelli cinguetta definendola una “foto piena d'amore”. Lei e il marito Bernardo Corradi, mezzi nudi, stesi sul lettino sotto il sole di Formentera. Abbracciati e accoccolati come due piccioncini mentre l'amica scatta la foto social. Vacanze in compagnia sull'isola delle Baleari per i Corradi che si divertono con il loro primogenito Giacomo pensando al secondo.

Labbra che si sfiorano, il contatto della pelle nuda, i muscoli ben in vista, il braccio del calciatore che tiene la moglie stretta a sé. Da quando ha sposato la Santarelli anche Bernardo pare diventato più social che mai. Sul profilo di Elena compare spesso, per selfie di coppia, baci, coccole e come in questo scatto tanta passione.



Dopo la luna di miele a Capri e la pre-luna a Miami, la coppia si è regalata una vacanza in famiglia. Bernardo ed Elena stanno pensando al secondo figlio e chissà che l'isola sia una buona fonte di ispirazione. I presupposti – a giudicare dagli scatti a due – ci sono tutti.