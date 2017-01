Elena Santarelli, bagno sensuale nella vasca di marmo

12:17 - Seminuda nella vasca da bagno di marmo, Elena Santarelli si lascia immortalare nel corso di uno shooting sorridente e spensierata più che mai. In attesa dell'addio al nubilato, organizzato dalle "amiche di sempre", prima del matrimonio con Bernardo Corradi previsto per il 2 giugno, la showgirl si mostra più bella che mai, raggiante d'amore.

Palestra a gogò, tournée teatrale di "Quando la moglie è in vacanza" in corso e tanti impegni da mamma e futura moglie, la Santarelli non accusa lo stress e sfoggia sempre un look perfetto e un fisico da capogiro. Maliziosa e civetta nei suoi selfie sempre più social - lei è tra le coraggiose che si "scattano" anche la mattina appena sveglie - la showgirl non ha paura di mostrare il suo lato più sensuale. Senza esagerare però, perché come ricorda lei a "Mattino Cinque", "il mio primo lavoro è essere la mamma di Giacomo, poi viene il resto".



Alla Panicucci racconta anche alcuni dettagli del suo matrimonio, "Sarà una festa tra amici, con circa 250 invitati, anche se non ci ho ancora davvero pensato". Corradi la proposta gliel'ha fatta a New York dopo sette anni di convivenza e un figlio, "Voleva scongiurare la crisi", ironizza lei ma in realtà è stato tutto molto romantico. "Non rivelo i dettagli perché è una cosa nostra ma... C'era Giacomo. E l'anello per la proposta l'ha disegnato lui. E' l'uomo che ogni donna dovrebbe avere accanto". Mamma apprensiva e innamoratissima del suo Jack, come lo chiama lei, confessa di sognare di dargli una sorellina ma "ora non potrei 'permettermelo', ho poco tempo perfino per lui. Quando fai un figlio lo devi anche crescere". E quando la conduttrice accenna al suo corpo statuario dicendole che è davvero fortunata risponde:"La base c'è... Ma io ci lavoro tantissimo. Tre ore di palestra a settimana, addominali a palla e tanta cura". Il risultato però, è garantito.