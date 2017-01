Elena Morali: "Fai una doccia con me?"

12:56 - "Take a #shower with me. Fai una doccia con me?". E chi direbbe di no a Elena Morali? L'ex Pupa posta uno scatto su Twitter in cui, sotto la doccia in bikini, invita i follower a seguirla.... La pella bagnata e piena di schiuma e le curve irresistibilmente sexy e bollenti. Come rifiutare un tale invito?

Provocante e sempre bellissima la showgirl, che ha anche debuttato come cantante, è un'assidua frequentatrice dei social network, che usa come vetrina per sfoggiare le sue splendide forme. Rieccola infatti ad Ibiza mentre fa i fanghi in bikini e mostra un décolleté da mozzare il fiato. La bionda showgirl è ancora in vacanza a settembre inoltrato e condivide con i suoi follower scatti ad altissimo tasso erotico. Single appetitosa, da quando è finita la sua love story con Guè Pequeno, e prima ancora con il "Trota" Renzo Bossi, Elena è sul "mercato" e non fa nulla per nascondere le sue doti...fisiche. Un ottimo incentivo per tutti i single dello showbiz e dintorni.