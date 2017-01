Edita Vilkeviciute, un Angelo completamente nudo

12:22 - Si è tolta le ali e anche il costume e sfoggia la sue splendide nudità sulla spiaggia di St Barths nelle Antille Francesi. Lei è Edita Vilkeviciute, 25 anni, modella della scuderia degli Angeli di Victoria's Secret. Disinibita e bellissima.

Di solito sfila in lingerie o in bikini, ma quando è in relax preferisce togliere tutto, ali, reggiseno e persino gli slip. E così eccola come mamma l'ha fatta (e l'ha fatta proprio bene) sfoggiare le sue curve perfette e impeccabili, negli scatti di Novella 2000. Prima in topless, poi completamente nuda. Il suo corpo è talmente bello, che pare sia stato scelto come modello di essere umano da inviare nello spazio in una copia 3D. Un messaggio, un po' falsato, agli ipotetici alieni: noi siamo così. In realtà non è del tutto vero. Di corpi come quello di Edita ce ne sono pochi. Lei però in fondo è un Angelo e tra le stelle del firmamento, se il suo modello 3D venisse davvero inviato, verrebbe sicuramente riconosciuta subito.