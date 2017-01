21 gennaio 2014 E' Valentina Baldini la nuova fiamma di Andrea Pirlo Su "Chi" le foto della bionda che ha fatto perdere la testa al giocatore della Juve Tweet google 0 Invia ad un amico

16:23 - La nuova fiamma di Andrea Pirlo si chiama Valentina Baldini e a mostrarla in tutta la sua bellezza è il settimanale "Chi". Se su Social Channel era spuntata la prima foto della bionda 35enne che ha fatto perdere la testa al calciatore della Juventus, il giornale approfondisce la sua conoscenza. Immobiliarista, di buona famiglia, torinese e con una grande passione per il fitness.

Lei vanta un passato di ex importanti, visto la sua ultima love story con Riccardo Grande Stevens, figlio di Franco Grande Stevens, storico avvocato della famiglia Agnelli e un tempo amico intimo di Gianni. Secondo quanto racconta il sito di gossip Social Channel, invece, Andrea e Valentina si sarebbero conosciuti al Golf Club di Torino, dove Pirlo andava a giocare. Pare che la moglie del calciatore abbia confidato alle amiche al bar sotto casa che non avrebbe mai immaginato che il suo matrimonio naufragasse così. Ora si attendono ulteriori dettagli sulla storia che incuriosisce non solo la città della Mole...