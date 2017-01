Drew Barrymore è di nuovo mamma

16:50 - "Happy to announce that today we are the proud parents of our second daughter, Frankie Barrymore Kopelman - Siamo felici di annunciare che oggi siamo diventati genitori della nostra secondogenita, Frankie". Così l'attrice Drew Barrymore e il marito Will Kopelman hanno dato la lieta notizia al magazine americano "People".

L'annuncio della gravidanza era stato dato a dicembre, quando la pancia non si poteva proprio più nascondere. Questa volta però, a differenza della prima, la sua è stata un'attesa molto più social.



"La volta scorsa non ho mai fatto commenti e la gente mi ha letteralmente perseguitato" così ha condiviso con i fan pancione e voglie su Instagram. L'ultima foto, alla vigilia del parto, al ristorante cinese. L'attrice aveva confessato di essere eccitata all'idea di aspettare una bambina e che non vedeva l'ora di vedere le sue figlie crescere insieme e condividere tutto, dai vestiti alla cameretta. La primogenita Olive, infatti, ha appena 19 mesi.