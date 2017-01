Dodici mesi hot con le bellezze venete

10:31 - Il giubbotto di jeans aperto mostra il seno prosperoso di Monica. E' il mese di aprile del calendario Bellezze Venete 2014. Si tratta dell'ottava edizione di uno degli almanacchi più sexy dello stivale. Nato da un'idea di Paolo Braghetto, le foto sono di Alberto Salata. Oltre a modelle e finaliste di concorsi di bellezza, ci sono anche studentesse, bariste e commesse.

Le classiche "ragazze della porta accanto" messe in mostra in micro abiti e bikini strimiziti. La novità di quest'anno è la presenza di due sorelle e la foto da matrimonio. Ma per accontentare anche le donne, ci sono anche le bellezze maschili: Marco, secondo a Mister Italia, e il padovano Giovanni.