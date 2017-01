Divorzi milionari, i più famosi

18:18 - Dimitri Rybolovlev non è l'unico Paperone a pagare a peso d'oro la fine del suo matrimonio. Finora il record del divorzio più caro di tutti i tempi è stato del magnate francese Alec N. Wildenstein: lasciare la moglie Jocelyn, come riporta la classifica compilata da Wikipedia, gli è costato 2.5 miliardi di dollari. Al secondo posto si piazza il patron della F1 Bernie Eccleston che alla ex Slavica ha concesso una cifra compresa tra 1 e 1.2 miliardi di dollari. Sfoglia la gallery e scopri quali sono gli altri addii milionari.