Divorzi, love story e un nuovo baby vip

14:31 - Problemi di... misure per Kate Upton. La top ha confessato di desiderare una misura in meno di reggiseno e non è l'unica a pensarla così tra le "maggiorate". Il seno, però, non per tutte è un problema, anzi. Heidi Klum si lascia paparazzare in topless insieme al nuovo toy boy Vito Schanbel durante la loro prima vacanza insieme a Tulum, Messico, mentre l'ex velina Giulia Calcaterra preferisce mostrare "tutto" sui social.



Melissa Satta e Kevin Prince Boateng annunciano su Twitter la nascita del loro primogenito Maddox mentre Claudia Galanti può permettersi foto in bikini a solo tre settimane dal parto... Intanto Corona esce dal carcere per firmare il divorzio dalla ex Nina Moric. E se il loro amore è ufficialmente finito, quello tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini continua ad andare a gonfie vele, come confessa lei stessa mentre posa sexy per Maxim.

LUNEDI' 14 APRILE



Kate Upton:"Vorrei un seno più piccolo"



Claudia Galanti, prova bikini superata



MARTEDI' 15 APRILE



Melissa Satta-Kevin Prince Boateng: è nato Maddox



Giulia Calcaterra si mette a nudo per i fan

MERCOLEDI' 16 APRILE



Heidi Klum, topless e toy boy



Federica Pellegrini, fuori dalla vasca posa sensuale e "intima"



GIOVEDI' 17 APRILE



Edita Vilkeviciute, un Angelo completamente nudo



Fabrizio Corona esce dal carcere per divorziare

VENERDI' 18 APRILE



Melissa Satta prima giornata da mamma