19 maggio 2014 Dimitri Rybolovlev, patron dell'As Monaco, firma un divorzio record Capitale dimezzato per il magnate russo che dovrà versare all'ex moglie Elena più di tre miliardi di euro

18:18 - Dimitri Rybolovlev, magnate russo proprietario della squadra di calcio del Monaco, sarà costretto a pagare più di 4 miliardi di franchi svizzeri (circa 3,2 miliardi di euro) alla sua ex moglie Elena in seguito al divorzio tra i due. A riferirlo il quotidiano svizzero Le Temps, che già parla di "divorzio del secolo".

Secondo il quotidiano svizzero il tribunale di primo grado di Ginevra ha assegnato alla ex moglie del magnate russo la metà del suo capitale oltre che la piena potestà della figlia Anna, nata nel 2001. I due hanno anche un'altra figlia, Ekatarina, 25 anni, e già proprietaria di un appartamento a New York del valore di 88 milioni di dollari. Un regalo del papà che pare abbia fatto infuriare non poco l'ex moglie Elena, che ha accusato l'imprenditore russo di "manipolare la figlia con il denaro".



La causa di divorzio tra i due era iniziata nel dicembre del 2008 quando la signora Rybolovleva scoprì che il marito aveva trasferito la maggior parte della loro fortuna in due conti bancari a Cipro senza parlarne con lei e intestando tutto alle loro due figlie. Da lì la battaglia è andata avanti a suon di avvocati e richieste di mantenimento esorbitanti fino ad oggi, quando il tribunale di primo grado di Ginevra, ha assegnato a Elena metà della fortuna dell'imprenditore.