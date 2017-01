23 maggio 2014 Denny Mendez si sposa: Oscar Generale si inginocchia per chiederle la mano a Cannes Il fidanzato si è dichiarato davanti a John Travolta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:42 - A Cannes succede anche questo. Oscar Generale, manager dei divi di Hollywood, ha sorpreso tutti quando, sul red carpet e davanti a un sorpresissimo John Travolta, si è inginocchiato per chiedere la mano alla fidanzata Denny Mendez. La ex Miss Italia, elegantissima in un abito nero lungo fino ai piedi, si è commossa ed ha accettato di sposarlo tra le lacrime e la curiosità degli attori presenti e dei flash.

Del resto da quello che a Los Angeles è definito “the king of pruduct placement”, ci si doveva aspettare proprio una dichiarazione d'amore degna di un set. E così Oscar ha colto l'occasione mondana di Cannes per fare la proposta di nozze alla Mendez, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Sbalordito John Travolta che ha assistito alla scena ed è rimasto a fare da sfondo ai flash impazziti. Generale ha infilato al dito della ex Miss Italia un brillocco da sogno, lasciandola senza fiato. E dopo un annuncio da palma d'oro non resta che aspettare per vedere un altrettanto sorprendente matrimonio.