Deborah Roversi mette Pirlo fuorigioco: il suo nuovo amore è Alessio Albini

10:03 - Baci focosi, abbracci, coccole... Deborah Roversi e Alessio Albini fanno sul serio su quel lettino! Incurante degli obiettivi indiscreti di "Chi" l'ex moglie di Andrea Pirlo si prende la sua rivincita e riparte con una storia d'amore piena di passione... E non è la sola. Alena Seredova si fa pizzicare con il nuovo boyfriend mentre Chiara Giordano è più in forma che mai... Byebye ex, la vita continua!

Deborah Roversi non si è lasciata scalfire dalle malelingue che la paragonavano alla nuova fidanzata dell'ex marito, Valentina Baldini. Anzi... Ha risposto con un topless in spiaggia a Forte dei Marmi e col corpo perfetto che l'ha sempre contraddistinta. Salvo poi farsi pizzicare così, in love, con il suo imprenditore quarantenne dal fisico scolpito: Alessio Albini. A giudicare dai baci, dagli abbracci e dalla passione che sembra muovere i due piccioncini, Andrea Pirlo e i loro 12 anni di matrimonio sono un ricordo alquanto lontano...



Alena Seredova, altra "ex" protagonista dell'estate, si è sorbita tutto l'album delle vacanze di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon senza mai farsi beccare impreparata. Mai un cinguettio al vetriolo, mai una parola fuori posto. Forse perché a tenerla calma, e a distrarla, c'era l'accomandatario della "cassaforte" di Casa Agnelli, Alessandro Nasi. Paparazzati da "Chi", secondo il settimanale la liaison tra i due va avanti da alcuni mesi tanto che Alena è già stata portata in "famiglia" e Alessandro ha già conosciuto i bambini di lei. Insomma... Parafrasando la modella ceca, "un passo dopo l'altro si arriva alla vetta" e il bel Nasi non sembra proprio un tipo da lasciarsi sfuggire...



Chiara Giordano, ex moglie di Raul Bova, si è ripresa dalla rottura grazie alle vacanze e ad un insospettato debutto social. Le foto parlano chiaro: è sorridente, bella, sfoggia un fisico da urlo e non ha più paura di mostrarsi. Accanto a lei, oltre all'amica di sempre Alessia Marcuzzi, c'è Francesco Stella. Ed è proprio lui a parlare a "Diva e Donna" del suo rapporto speciale con Chiara, "Io Chiara e Stefano Rabbiolini siamo un trio, inseparabili. Ci sono stati dei momenti di fragilità tremendi, ma lei ha un carattere forte e ne è sempre uscita. I veri amici si vedono in questi momenti". A giudicare dalla ripresa della Giordano, gli amici per lei sono stati davvero un toccasana. E chissà che piano piano non nasca qualcosa di più... Roversi e Seredova insegnano, l'amore arriva quando meno te lo aspetti.