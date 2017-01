9 settembre 2014 Deborah Roversi, ex di Andrea Pirlo è di nuovo in love. E' la rivincita delle ex Bacio di passione con Alessio Albini, aitante e muscoloso imprenditore Tweet google 0 Invia ad un amico

14:08 - Sembra proprio la rivincita delle ex wag juventine. Dopo Alena Seredova, anche Deborah Roversi, ex moglie di Andrea Pirlo, sembra aver ritrovato il sorriso. E la passione. Nelle immagini esclusive e bollenti di "Chi" eccola mentre bacia Alessio Albini, imprenditore quarantenne conosciuto quest’estate a Forte dei Marmi.

Dopo aver sofferto per la fine del suo matrimonio durato dodici anni con il fuoriclasse della Juventus, Pirlo, felicemente accoppiato da alcuni mesi con la bionda Valentina Baldini, anche Deborah Roversi ha deciso di mettere la parola fine alla sua singletudine. Il settimanale "Chi" pubblica le immagini bollenti del weekend di passione che la Roversi ha trascorso in un esclusivo resort a cinque stelle sul lago di Garda con Alessio Albini, imprenditore quarantenne conosciuto quest’estate a Forte dei Marmi.



Tra l’imprenditore, single, palestrato e con una solida fama di playboy alle spalle e la moglie del fantasista della Juventus, la passione è scoppiata immediatamente, come testimoniano gli scatti, che non lasciano dubbi sulla natura del sentimento che lega la nuova coppia.