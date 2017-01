Daria Bignardi mostra la cellulite

15:21 - A sdoganare la cellulite sui social network era stata Elena Santarelli, poi a ruota sono arrivate tutte le altre belle dello showbiz. Adesso tocca a una nota presentatrice, Daria Bignardi, ironizzare sulla buccia di arancia. Su Twitter infatti la giornalista ha postato una foto di lei seduta su un trono, con le gambe incrociate e un vestitino dallo spacco vertiginoso, che mostra appunto le "imperfezioni". Viva la sincerità.

"So che non dovrei ma non posso non mostrarvi la mia foto in versione sovrano Lannister con borsetta e cellulite", scrive Daria postando la foto. Ma i follower sembrano gradire lo scatto della conduttrice delle "Invasioni Barbariche", tanto che in poco tempo sono in tanti a retwettare il post. Insomma, un premio all'autoironia della Bignardi che dimostra di non fare tragedie sulla sua cellulite.