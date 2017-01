Daniele Interrante e Francesca De André, passeggiata al parco con bacio

11:23 - Procede a gonfie vele la storia d'amore tra l'ex tronista Daniele Interrante e Francesca De André, nipote del celebre cantautore. Fidanzati da più di due anni, ovvero da quando Guendalina Canessa lo accusò di tradimento proprio con l'ex naufraga, la coppia sembra avere voglia di famiglia, come dimostrano gli scatti di Novella 2000.

Pizzicati mentre passeggiano al parco in compagnia di Chloe, la figlia che Interrante ha avuto con la Canessa, Francesca e Daniele si concedono abbracci e baci pieni di dolcezza. Lui, impegnato a fare l'opinionista in tv, non la perde mai di vista mentre lei, che al mondo dello spettacolo pare aver rinunciato, si lascia coccolare.



Abitino sportivo, ma gambe scoperte, è sui social che la De André dà il meglio di sé, sfoggiando mise sexy e ammiccando in pose mozzafiato. Daniele lo sa bene, la sua fidanzata ha un passato da gattina oltre che da naufraga, ma la cosa non sembra disturbarlo. A lui, le donne appariscenti piacciono e con Francesca sembra voler fare davvero sul serio...