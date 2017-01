Da Sara Tommasi a Natalia Mesa Bush... I selfie? Meglio se "vedo non vedo"

10:23 - Intrigano, seducono e posano provocanti senza reggiseno. Ma non si scoprono mai del tutto. Il nudo integrale? Troppo volgare. Meglio l'ammiccante gioco dell'immaginazione. Dalle bionde e voluttuose Joanna Krupa e Natalia Mesa Bush, alla sexy Sara Tommasi, passando per Peaches Geldof e Nicole Trunfio, ecco quelle del selfie in topless "vedo non vedo".

Persino Bobo Vieri compare nella lista. Il topless non è naturalmente il suo, bensì quello di un'amica, non meglio identificata, sdraiata a bordo piscina in una location molto esotica. E poi riecco Sara Tommasi, stavolta il selfie è sul letto della sua camera. La showgirl posa in topless, sdraiata a pancia in in giù e augura a tutti una buona settimana! Il prosperoso seno coperto da un asciugamano e lo sguardo ammiccante e seducente, Natalia Mesa Bush posta su Instagram uno scatto in topless davvero mozzafiato e l'immaginazione vola.



Stessi voli pindarici con il topless semi coperto dalla braccia di Joanna Krupa, in un selfie in bianco e nero mentre è al trucco e parrucco per un set fotografico. E poi ci sono Federica Torti, che mostra il suo fascino in un sexy autoscatto davanti ad uno specchio con una fotocamera mentre si fotografa. La showgirl e conduttrice indossa una camicia bianca aperta che si abbassa dalla sua spalla destra e lascia in vista il seno, parzialmente coperto solo dalla mano e Nicole Trunfio, in collant e reggicalze, senza reggiseno, avvolta in un maglione aperto sul décolleté, intenta a fotografarsi seduta in una sala da bagno di marmo. E ancora Peaches Geldof sdraiata sul letto e Naike Rivelli nei suoi innumerevoli selfie bollenti. L'erotismo è alle stelle, le vip stuzzicano la fantasia dei followers, svelando quel tanto che basta per accendere il desiderio.