19 gennaio 2014 Da Kate Moss a Justine Mattera, quelle che "gli anta ti fan bella" Sorridenti, seducenti e più sexy che mai le vip arrivano al traguardo in splendida forma Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:01 - I primi "anta", si sa, sono un traguardo un po' spigoloso per le donne. Le prime rughe marcate, i primi cedimenti... Preoccupazioni che sembrano non tangere il mondo delle vip, baciato dall'elisir dell'eterna giovinezza. Kate Moss, da poco quarantenne, ha festeggiato regalandosi un intero servizio senza veli su Playboy: inutile dire che il tempo, per lei, sembra non passare mai.

Si mantiene giovane collezionando toyboy l'attrice Demi Moore che, scaricata da Ashton Kutcher, riparte da uno ancora più giovane. Lui è il ventisettenne Sean, batterista di professione e conosciuto grazie alla figlia Runner. Insieme in vacanza, i piccioncini non hanno certo perso tempo in chiacchiere... Quarantanni appena passati per Valeria Mazza e Justine Mattera. La top model sfoggia bikini in compagnia della famiglia mentre l'attrice, divenuta celebre grazie alla sua somiglianza con Marilyn Monroe, posta scatti social decisamente piccanti. L'età avanza, il pudore no. Bionde e ancora in splendida forma Anna Falchi e Valeria Marini che, con due stili completamente diversi, dimostrano come per loro gli anni siano puramente una questione anagrafica. Anna incanta i red carpet con le sue mise super eleganti, Valeria invece si limita a far sospirare i suoi vicini di lettino a Miami.



Pamela Anderson ha cambiato look ma non marito. La bagnina sexy di Baywatch, infatti, ha da poco risposato l'ex marito dichiarando:"Ci amiamo troppo, non riusciamo a stare lontani". A giudicare dal fisico mozzafiato dell'attrice non è difficile capire il perché. Ha raggiunto il traguardo degli anta anche Cameron Diaz, ex Charlie's Angels spericolata, impegnata contro "la deforestazione" del pube femminile e tra poco di nuovo al cinema con "The Counselor - Il Procuratore". Lei, sempre sorridente, cinguetta mostrandosi senza trucco, consapevole di non aver perso nemmeno un po' del suo sex-appeal nonostante sia comparsa qualche ruga.

Le celebrities gli anta non li temono, anzi... Li sfoggiano!