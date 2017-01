Da Flavio Briatore a Francesco Facchinetti ecco i papà modello

10:42 - La mamma è sempre la mamma ma c'è da dire che i papà dello showbiz si danno da fare. Coccole al parco, giochi insieme, foto social e chi più ne ha più ne metta, gli "uomini di casa" sembrano non voler far passare il loro ruolo in cavalleria. Così Flavio Briatore tiene Nathan in braccio mentre si addormenta, Dj Francesco segue Mia passo dopo passo mentre Kim Rossi Stuart insegna a Ettore a andare con il monopattino.

Stefano De Martino, marito della super social Belen, non è da meno quando si tratta di "spupazzare" il suo Santiago. Eccoli in versione marinaretti oppure mentre, appena nato, lo faceva volare in aria nel più classico dei giochi da bebè. Neopapà ma già molto premurosi, Fabio Volo e Carlo Conti. L'ex Iena ha confessato di divertirsi con Sebastian tentando di "allattarlo col naso quando Johanna non c'è. Ovviamente lei non lo sa" ed è spesso lui a spingere il passeggino quando sono insieme. Il presentatore, invece, non ha lasciato nemmeno un minuto il suo Matteo: dalla clinica a casa, ha gestito tutto lui, a partire dalla sistemazione della carrozzina in macchina. Indivisibile dal suo Leon anche l'ex gieffini Patrick Pugliese che passa il tempo a coccolare il suo piccolo.



Anche i papà d'oltreoceano, però, sono dei perfetti "social daddy". Gerard Piqué, insieme al piccolo Milan, fa proprio tutto, compreso vedere la partita. Ecco il piccolo bimbo di Shakira davanti al maxi-schermo con la maglietta del Barça personalizzata. E ancora, Piqué che gli fa il solletico o che lo accompagna alla sua prima "lezione" di equitazione. Non è da meno il cantante Michael Bublé. Dalla foto in diretta dalla sala parto alla gita a Disneyland, lui il nome del suo primogenito se l'è anche tatuato: se non è amore questo!