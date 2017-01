Da Federica Pellegrini a Claudia Romani, via agli scatti in lingerie

11:17 - Che sia per uno shooting, per beneficenza o per diletto, le showgirl posano spesso mostrando i loro dettagli più "intimi". La lingerie, se ben sfruttata, può diventare un'alleata importante e le vip lo sanno bene. Come Claudia Galanti che usa gli inserti di pizzo per sottolineare in modo sensuale la sua maternità. O Beyoncé, che ha cantato ai Grammy fasciata da una guepière mozzafiato per la gioia dei più.

Una cerimonia ad alto tasso erotico quella della cantante in occasione degli Oscar della musica. A duettare con lei sul palco il marito Jay Z che ha approfittato per tastare con mano le alte doti fisiche della sua signora. Ha solo 22 anni, ma ha davanti a sé una carriera decisamente promettente, Sara Sampaio. La modella portoghese, che sostituirà Miranda Kerr nella scuderia di Victoria's Secret, ha di recente posato in lingerie per il marchio Agua Bendita, lo stesso di Bar Refaeli e Irina Shayk. Sedere in bella vista per Claudia Romani, che per immortalare il suo lato migliore, ha deciso di rimanere solo con la brasiliana.



Sfila vestita da pin-up anche un'irriconoscibile Federica Pellegrini che, per beneficenza, ha indossato un body leopardato davvero molto hot. Calze a rete e tacchi altissimi Fede ha mostrato, ancora una volta, il suo lato più trasgressivo. Una che di trasgressioni se ne intende, invece, è Justine Mattera che scatta in biancheria direttamente dal camerino. Prima di entrare in scena un "selfie" è di buon auspicio. Se poi si è mostra le grazie, è ancora meglio! In diretta da uno shooting che la vede posare coperta di pizzi sotto la doccia, Cecilia Capriotti, che regala ai suoi follower un backstage dal gusto piccante. Sottoveste di seta viola o balconcino, comunque la si guardi la showgirl in questi scatti è sempre una bomba sexy!