Da Drew Barrymore a Ciara, star col pancione per una giusta causa

Da un'esplosiva Drew Barrymore a Ciara, Kendra Wilkinson e Malin Akerman, i pancioni più celebri degli States si sono riuniti sabato all'evento benefico Safe Day Kids, organizzato al Lot di Los Angeles per raccogliere fondi per i bambini bisognosi.

Drew Barrynmore, 39 anni, ha sicuramente battuto tutte in quanto a centimetri di circonferenza pancia. Splendente e radiosa la bella attrice di Charlie's Angels è quasi a termine della sua seconda dolce attesa. Incintissima anche Ciara, che partorirà più o meno in contemporanea con Drew. La cantante 28enne ha annunciato lo scorso autunno il suo fidanzamento con il rapper Furure e adesso la coppia è in attesa del loro primo figlio. Pancione anche per l'ex coniglietta di Playboy Kendra Wilkinson, già mamma di un bimbo di tre anni e mezzo e in attesa del suo secondo figlio con Hank Baskett III.



Sul red carpet della manifestazione benefica hanno sfilato però anche la bella modella americana, ex Miss Usa, Aly Landry, al suo terzo figlio a quasi 40 anni, con le sue rotondità appena accennate e poi mamme vip come Malin Akerman, attrice e cantante svedese naturalizzata canadese, che ha un bimbo di 11 mesi e si è appena separata dal marito, Garcelle Beauvais, Leonor Varela e ancora molte altre splendide madri celebri.