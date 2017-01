Da Claudia Romani a Irina Shayk, ecco le conigliette pasquali più sexy

10:29 - Orecchie da coniglietta, lato B e décolleté in primo piano, sguardi ammiccanti e condivisione sui social. Anche a Pasqua le vip hanno sfoggiato il loro lato migliore mostrandosi sexy e "a tema". Da Irina Shayk a Madalina Ghenea in versione "fetish", fino a Claudia Romani ed Elena Morali, coperta solo dall'uovo di cioccolato...

Elena Santarelli opta per una maschera di "uovo" con tanto di sorriso inciso sulla cioccolata al latte, Rita Ora gioca tra orecchie finte e quelle vere, Beyoncé sfoggia un completino super bon ton trasformandosi così in un coniglietto pasquale decisamente chic.



Miranda Kerr, invece, è stata scelta da Love Magazine per incarnare la coniglietta sexy della rivista inglese, mentre Irina Shayk e Madalina Ghenea optano per una versione più fetish e accattivante del costume pasquale per eccellenza. Miley Cyrus disegna la sua faccia con una App direttamente dall'ospedale; Madonna si traveste da "pink bunny" incurante degli anni che passano. In compagnia dei cagnolini, addobbati a dovere Johanna Krupa, mentre Mariah Carey regala una serie di scatti in famiglia.



Doutzen Kroes posa da vero Angelo, in lingerie nera e orecchie pelose bianche cinguettando un "easterbunny" ed Elena Morali resta coperta solo dall'uovo. Lei, a Pasqua, sente già il bisogno di spogliarsi...