Da Belen Rodriguez a Naomi Campbell, tutte con la parrucca in testa

11:50 - Nel mondo dello showbiz sapersi reinventare è una necessità. Niente di drastico però, altrimenti si rischia di non poter più tornare indietro. Ecco allora che le vip riscoprono la parrucca, rimedio molto più "easy" rispetto al drastico colpo di forbici del parrucchiere. Così vediamo Belen in versione caschetto biondo, Elena Santarelli corta brunetta e Lola Ponce con... la cresta!

Gioco, divertimento o prove di look? Chi lo sa... Intanto però meglio scattare e condividere con i fan, così da sapere come prenderebbero il cambiamento. Che si tratti di una marachella in alcuni casi è chiaro: Camila Raznovich improvvisa una mascherata di Carnevale con biondi capelli fucsia mentre la cantante argentina si "spara" i capelli rosa solo per la sua piccola Erin. Look Anni Ottanta per Juliana Moreira e Edorado Stoppa, che osano con dei parrucconi davvero esagerati.



Bar Refaeli e Martina Colombari osano solo per lavoro: la brasiliana sembra divertita della sua versione "corta e bruna" mentre l'ex Miss Italia è un po' più pensierosa. Eppure quel caschetto biondo le dona moltissimo... Non si può dire lo stesso di Elisabetta Canalis che, per prima, fa dell'ironia:"#Mengacci o #Sandromayer?" cinguetta divertita. In pieno stile "party girl" Samantha De Grenet che nasconde i suoi riccioli mori sotto un caschetto platino: l'effetto pin-up è garantito! Anna Safroncik prova un carrè lungo biondo salvo poi optare per il suo look naturale mentre sorprende la Venere Nera che appare in versione afro alla tv americana. Via la chioma lunga che l'ha resa famosa ed ecco i ricci: Naomi Campbell resta bellissima sempre, qualunque parrucca scelga. La fortuna di essere una top!