Da Alessandra Ambrosio a Guendalina Canessa, vip che mostrano l'intimo

12:09 - Un reggiseno intravisto sotto la canotta aperta sui lati, le mutandine che fanno maliziosamente capolino, mentre la gonna si solleva. Va in scena la lingerie a vista e le vip fanno a gara per lo scatto più piccante e il siparietto più bollente. Da Alessandra Ambrosio a Guendalina Canessa, ecco quelle che la biancheria non la nascondono proprio.

La splendida modella di Victoria's Secret ha deliziato i paparazzi grazie ad un abitino troppo corto che non ha giocato a suo favore, bensì a quello dei flash. Un attimo di disattenzione e et voilà gli slip maculati in primo piano. Il siparietto sexy, inaspettato ma molto gradito, ha mostrato un dettaglio intimo che sembrava essere stato indossato apposta per essere visto o, per lo meno, intravisto. Stesso "trucchetto" anche per Guendalina Canessa, che per una giornata al parco con la figlia ha scelto una mise... poco appariscente: una bella canotta sotto la quale si vede il reggiseno nero e un paio di pantaloni della tuta, comodi e colorati.



Show piccante sull'erba per Britney Spears, gambe all'aria e mutandine in bella vista per la popstar intenta a guardare la partita dei figli. Il look di Britney non è proprio quello ideale, ma i paparazzi esultano e scattano impazziti. Un gran bel bocconcino: slip e cosce in mostra. Intriganti trasparenze per Ambra Angiolini in total white e reggiseno a favore di flash e poi la solita Lady Gaga, che di “intimo” non ha più nulla, visto che è tutto sempre in bella vista e condiviso e Greta, la maliziosa protagonista della doccia bollente nella Casa del "Grande Fratello 13"... Un tripudio di biancheria sexy da far girare la testa.