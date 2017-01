Da Alena Seredova ad Alessia Marcuzzi, ecco il "primo bikini"

09:00 - Cosa hanno in comune Martina Colombari, Paris Hilton e Nicole Minetti? La voglia di stare in bikini e il fisico per poterselo permettere. Anche se l'estate è ancora lontana loro, la prova costume, non la temono affatto e così posano già in due pezzi. Striminziti, però, perché quel che conta sopra ogni cosa è l'esaltazione delle loro curve! E' il primo bikini dell'anno per la Marcuzzi, la Seredova, la Fontana e la Torrisi...

Se Gisele Bundchen e Alessia Reato sono "costrette" per lavoro, Victoria Silvstedt e Nicole Minetti in costume ci stanno per diletto. Michela Coppa si gode qualche giorno di mare in compagnia del fidanzato così come Martina Colombari che, a mollo nelle acque di Dubai, prende il sole in compagnia di Billy Costacurta e del figlio Achille. Cristina De Pin, bikini bianco "da sposa" si concede un po' di relax tra un preparativo e l'altro delle nozze ormai imminenti con Riccardo Montolivo.



Claudia Galanti, Aida Yespica e Irina Shayk sono in vacanza "da una vita", visto che ultimamente postano solo foto in bikini: Bahamas, Marrakech e Costiera Amalfitana sono solo alcune delle location delle loro mete vip... La cantante Taylor Swift regala un primo piano del suo lato B a favore di social; Paris Hilton mostra le sue forme fasciate durante il Coachella. Stesso panorama anche per Alessandra Ambrosio: la modella brasiliana si è concessa un sacco di divertimento al festival della musica californiana. Il bikini era d'obbligo e i suoi fan ringraziano...



Anna Safroncik approfitta delle temperature tiepide per un tuffo, mentre Elisabetta Canalis preferisce la piscina dell'amica a Los Angeles per sfoggiare il primo bikini della stagione. Carolina Marconi coglie l'occasione per mostrare il décolleté; Lola Ponce, sexy come sempre, mostra l'accenno del pancino. La cantante, infatti, aspetta il secondo figlio dal compagno Aaron Diaz.

Primo bikini, invece, per Federica Fontana e Alessia Marcuzzi. La regina del Gf si rilassa mostrando la pancia piatta, mentre Federica punta l'obiettivo sul décolleté. E che dire della statuaria Alena Seredova? Vacanza a New York con i figli e la sorella e poi "sole, mare e divertimento" e un due pezzi da capogiro. Da tempo non si vedeva un'Alena così in gambissima!