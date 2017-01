Cyclepassion, le cicliste più sexy

11:46 - Hanno tacchi a spillo, mini gonne in pelle nera, corpetti fetish, curve mozzafiato e una passione in comune: le due ruote. Ecco le sexy cicliste del Calendario Cyclepassion: ammiccanti, sensuali, seminude e hot.

Sono Nadine Rieder, Hannah Barnes, Helen Grobert, Miki Iibata, Dana Elena Schweika, Angie Hohenwarter, arrivano dalla Germania, dall'Austria, dal Giappone e dalla Scozia, belle e atletiche, sensuali e grintose. Posano accanto alle loro biciclette nei bellissimi scatti double face di Daniel Geiger. Dodici istantanee in bianco e nero in cui ammiccano come modelle, intervallate dalle foto "tecniche" a colori, che le ritraggono in azione, sulle loro due ruote su ripide discese, strade sterrate, mentre superano ostacoli e attraversano pietraie. Il calendario Cyclepassion 2014 è a disposizione del pubblico nel portale dedicato a soli 24 euro, per gustare le immagini provenienti direttamente dal backstage, invece, ecco un video.