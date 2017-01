Cristina Parodi, Belen, Giulia... topless di mezz'estate che surriscaldano la temperatura

16:39 - Involontario e super sexy come quello di Cristina Parodi in mezzo al mare a Formentera o maliziosamente coperto dalle braccia come quello di Giulia Calcaterra e Belen Rodriguez su Instagram, oppure ancora sfoggiato con nonchalance come quello della compagna dell'ex tennista Martina Navratilova sulla spiaggia di Saint Tropez. Il topless di mezza estate impazza e surriscalda le temperature...

Siparietto super bollente nelle acque di Formentera per la Parodi. La giornalista, in vacanza con tutta la famiglia, gioca e si diverte tra le onde mostrando involontariamente le sue grazie. Dal reggiseno giallo a fascia ecco sbucare prima il seno, tonico e rigoglioso, subito coperto dal marito, il primo cittadino bergamasco Giogio Gori, che ammira le forme sexy della moglie ma poi prontamente le riveste. Poi ecco spuntare anche il lato B. Un'onda birichina fa calare lo slip della bella conduttrice, che sfoggia un fisico davvero mozzafiato.



Su Instagram invece ritroviamo Belen in uno scatto da dieci e lode. "#Yo #yelsalento", cinguetta la showgirl, immortalata di profilo senza reggiseno, gli occhi socchiusi, i lunghi capelli sulle spalle e le curve da capogiro. In vacanza in Salento la bella argentina non fa che postare cartoline e selfie in cui posa da sola mostrando le sue forme scultoree, abbracciata a Stefano o con Santiago e la sua bella famiglia.



Anche Giulia Calcaterra torna al topless social ma coperto dalle braccia. L'ex velina scrive "September is coming", per lei è giù finita l'estate?



Sulla spiaggia di Saint Tropez passeggiano serene invece Martina Navratilova (57 anni) e la sua compagna Julia Lemigova (42) insieme dal 2009. L'ex tennista ceca, che si è ritirata dalla carriera agonistica nel 2006 mostra forme appesantite e non proprio sexy, mentre Julia, Miss Urss 1991, conserva ancora un fisico da reginetta mostrando un topless di tutto rispetto.