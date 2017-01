Cristina Del Basso non si spoglia più

10:22 - Avremo ancora notizie di Pongo e Peggy, ora che Cristina Del Basso ha deciso di non farsi più vedere nuda? La maggiorata del Grande Fratello, nota per le sue curve bombastiche, che chiamava Pongo e Peggy il suo esagerato décolleté, ha annunciato a Lucignolo: “Mettere una maglia scollata... non ne ho voglia. Per me l’eleganza e la finezza sono importanti e voglio fare un passo indietro. Le mie tette non sono così grandi, vero?”.

La formosa ex gieffina, durante l'intervista nella rubrica “Morti di fama”, ha deciso di fare un passo indietro e di non presentarsi più in tv con abiti succinti o scollati per mettere in mostra le sue grazie. Infatti alle telecamere di Lucignolo si è presentata con una maglia nera con inserti di pizzo: il suo seno non si vedeva, ma il décolleté era comunque esplosivo e leggings color carne che quasi sembrava mezza nuda. Non lo era e non lo sarà più e allora non resta che sfogliare un Playboy del 2012 per vedere tutta la sua abbondanza senza veli o sbirciare tra i vecchi filmati del Grande Fratello 9 per ricordare le sue strizzatine sotto la doccia.