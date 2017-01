Cristina De Pin, ultimo sole in micro bikini

12:11 - "Last sun", ultimo sole, cinguetta Cristina De Pin da Ibiza e posta uno scatto in cui sfoggia il suo corpo da pin-up in bikini disteso a bordo piscina, senza mostrare però la testa. Da quando è diventata la signora Montolivo a maggio, la bella ex playmate non ha ancora smesso di festeggiare la sua luna di miele, in un'eterna vacanza da Miami ad Antigua passando per Ibiza...

E in ogni occasione e in ogni luogo Miss De Pin ha avuto modo di "posare" in bikini dando sfoggio della sua sensuale bellezza. Curve perfette, forme sexy, Cristina non ha proprio voglia di rivestirsi. E quando lo fa, come in occasione del Micam, la fiera delle scarpe di Milano, dove, qualche giorno fa la modella è stata ospite d'onore in shorts e tacchi vertiginosi, è ben attenta a indossare meno abiti possibili, perché ogni parte del suo bellissimo corpo venga valorizzata al meglio.



Il neo-maritino invece ha dovuto rimettersi in divisa, quella del Milan, già da qualche giorno e si perde così lo spettacolo dal vivo delle curve bollenti della sua mogliettina. Le potrà ammirare sul suo profilo social per ora, poi, quando Cristina tornerà definitivamente a casa, saranno tutte per lui.