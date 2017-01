26 marzo 2014 Cristina De Pin si prepara ai Mondiali e vince come wag più bollente Shooting sexy per la futura signora Montolivo in terra carioca per Sportweek Dreams Tweet google 0 Invia ad un amico

15:11 - Prima con t-shirt e pantaloncini corti , poi solo in bikini e shorts e infine in topless, di schiena, con un piccante scorcio del seno. Cristina De Pin, futura signora Montolivo, anticipa i Mondiali e si proclama la wag più sexy del calcio. La modella è infatti volata in Brasile, a due mesi dal fischio d'inizio del Campionato, per uno shooting bollente e ha posato in bikini per Sportweek Dreams.

Dietro l'obiettivo il grande Settimio Benedusi, che nei giorni scorsi aveva già fotografato Belen per lo stesso servizio. Modella, showgirl, conduttrice e ex playmate la bella De Pin sfoggia le sue curve hot e sembra a suo agio nello splendido scenario carioca. Dopo i Mondiali convolerà finalmente a nozze con il suo Riccardo. Le fedi sono già nel cassetto, ma per ora i due fidanzati e quasi sposi hanno altro a cui pensare. E mentre lei posa e si fa immortalare nella sua forma più hot, il centrocampista rossonero deve concentrarsi sui suoi impegni calcistici, in casa Milan prima e subito dopo con la Nazionale in Brasile. Da settembre però non li fermerà più nessuno e dopo il fatidico "sì" si comincerà a pensare anche ad allargare la famiglia.