Cristina De Pin, shorts e tacco 12 in fiera

11:37 - Cristina De Pin non scende più dal Tacco 12! Dopo aver condotto il talent dedicato alle calzature, la moglie di Riccardo Montolivo è stata ospite della fiera internazionale delle scarpe a Milano, il Micam, è tra un tacco e l'altro ha sfoggiato gambe chilometriche messe in risalto dagli shorts in jeans e un décolleté da togliere il fiato.

Finita la lunga luna di miele con il calciatore del Milan, Cristina è tornata a calcare le passerelle degli eventi mondani. Sorridente e in grande forma, la De Pin ha sfoderato tutte le sue armi di seduzione con un abbigliamento prorompente e hot che non è passato inosservato.