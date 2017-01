Cristina De Pin, sexy in costume... si allena per le nozze

10:54 - "Prime piccole emozioni" cinguetta Criistina De Pin poche ore fa su Twitter. La bella showgirl e il fidanzato Riccardo Montolivo infatti hanno da poco fatto il fatidico acquisto: le fedi nuziali. La data delle nozze è vicina quindi e Cristina si prepara psicologicamente e fisicamente con una bella nuotata in piscina e sfoggia le sue curve sexy in uno scatto in costume...

Mentre alcune coppie celebri del calcio vanno letteralmente nel pallone, il centrocampista del Milan Montolivo sembra "giocare" controcorrente. La sua love story con la bella Cristina De Pin dura ormai da 5 anni e adesso è arrivato il momento del matrimonio. Il calciatore è molto attento alle tradizioni e vuole fare le cose come si conviene. Prima la proposta, inginocchiato davanti a lei con uno splendido solitario, poi le nozze con una cerimonia classica e quindi un bambino. Come in una bella favola. Cristina è al settimo cielo come dimostrano gli scatti che l'hanno immortalata col volto splendente mentre prova le fedi accanto al suo Riccardo. Tra loro sguardi di complicità e di intesa, sorrisi e amore tangibile.