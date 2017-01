25 luglio 2014 Cristina De Pin, luna di miele a luci rosse Bikini succinto e forme ben in vista per la moglie di Riccardo Montolivo a Miami Tweet google 0 Invia ad un amico

10:20 - Finalmente in luna di miele! E che luna di miele per Riccardo Montolivo che con la sexy Cristina De Pin festeggia due mesi di matrimonio in una mise a luci rosse. Sulla spiaggia di Miami la ex playmate sfoggia un costumino color fuoco decisamente bollente che lascia ben poco all'immaginazione. Il capezzolo sfugge dal balconcino e lo slip copre appena le parti intime. Il calciatore si gode il panorama e la sospirata vacanza.

Un bagno in mare, un'aggiustatina al bikini e via per una passeggiata romantica sul bagnasciuga per la De Pin che, reduce dall'avventura con Tacco 12 si nasce, ora finalmente si rilassa con il marito al mare. Fisico sensuale, Cristina può permettersi pure un due pezzi supersexy che lascia intravedere le sue grazie. E così tra tuffi in mare, cenette a lume di candela e coccole in coppia, i Montolivo festeggiano le loro nozze celebrate lo scorso maggio. Appena una settimana dopo il calciatore si era infortunato e allora addio mondiali e luna di miele rimandata. Ora, Riccardo sta bene, Cristina è libera dagli impegni professionali e per i due è arrivata l'ora di brindare. “Due mesi d'amore” ha cinguettato la modella.