Cristina De Pin e Riccardo Montolivo, voglia di bebè a Miami

10:18 - Una luna di miele cominciata sotto il segno del fuoco, come il bikini erotico e sensuale indossato da Cristina De Pin, potrebbe finire con una cicogna in volo per Riccardo Montolivo? I presupposti ci sono tutti, visto che la coppia, sposata a maggio, sta trascorrendo le vacanze a Miami e tra mise super sexy, cenette romantiche e coccole sul bagnasciuga, cinguetta: “Ci stiamo allenando...” mostrandosi mano nella mano con il bimbo di amici.

Affiatati più che mai, Cristina e Riccardo tra bagni di sole, tuffi e scatti provocanti, sul bagnasciuga si dedicano anche al babytraining con il piccolo Leonardo, figlio di una coppia di amici che li ha raggiunti Oltreoceano per le vacanze. Del resto la De Pin e Montolivo si sono sempre dimostrati particolarmente premurosi con i piccolini. Spesso postano foto della loro nipotina e il desiderio di un bebè è nell'aria da tempo.



Il calciatore è infortunato e in attesa di tornare in campo si dedica alla mogliettina. Quale miglior occasione di una luna di miele in totale relax per mettere in cantiere un baby Monto o una baby Depi (come la chiamano le amiche)?