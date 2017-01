Cristina De Pin, addio al nubilato a Milano

18:06 - Cena tra amiche, regali, torta, biancheria intima, giarrettiera... Non mancava nulla all'addio al nubilato di Cristina De Pin, futura signora Montolivo, che ha festeggiato l'altra sera a Milano. Giovedì sposerà Riccardo Montolivo, calciatore del Milan, in una cerimonia da mille e una notte sul lago Maggiore. “Ultima cena da fidanzati” cinguetta mostrando le loro mani che si incrociano a tavola.

Tante amiche, qualche balletto sexy, un po' di biancheria intima intrigante e una giarrettiera da indossare sotto l'abito da sposa. Per la serata di festa della De Pin c'erano tutti gli ingredienti classici dell'addio nubilato. Ma soprattutto le amiche più care, quelle di cui ama circondarsi la ex playmate.



Montolivo aveva chiesto la mano a Cristina lo scorso autunno, in occasione del loro anniversario. Festeggiavano cinque anni d'amore e in un castello in Piemonte lui si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di sposarlo. Hanno scelto la fede, gli abiti e la location per il grande passo. Giovedì si sposano, poi andranno in luna di miele. “Alternativa”, visto che voleranno in Brasile dove lui è impegnato nei Mondiali di calcio con gli Azzurri.