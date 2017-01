Cristina Chiabotto-Fabio Fulco,selfie notturno

09:08 - Da nove mesi non postava foto di coppia, ed ora ecco due scatti della notte insieme. Fabio Fulco e Cristina Chiabotto salutano i follower direttamente dal letto di casa dopo un viaggio “social”. Belli, innamorati, sorridenti. Finalmente dopo mesi di astinenza dagli scatti su Instagram tornano a posare in due.

Il selfie di coppia fa tirare un sospiro di sollievo. Negli ultimi tempi Cristina e Fabio non si erano visti insieme. Sui social niente cinguettii e niente foto. Addirittura per l'attore erano ben nove mesi di astinenza dagli scatti a due. A onor del vero Fulco non ama molto postare foto, invece nelle ultime ore ne ha regalate ben due ai fan. La prima di giorno, la seconda di notte. La coppia è salva e i follower ringraziano. Novità in vista?