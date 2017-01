Cristina Buccino punta tutto sul décolleté

12:01 - Lontano dai riflettori da un po' di tempo, Cristina Buccino ha deciso di fare da sé e, per attirare l'attenzione, delizia i followers con le sue scollature da capogiro. L'ex fidanzata di Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi, aveva abbandonato la carriera per amore salvo poi pentirsene. E per recuperare il tempo perso ha deciso di rinunciare anche al reggiseno, rendendo le sue scollature ancora più mozzafiato.

Décolleté generoso quello dell'ex professoressa de L'eredità che, orgogliosa, non perde occasione per sfoggiarlo. A cena con le amiche o a casa sotto il piumone, le t-shirt scelte dalla Buccino sono sempre scelte in base a quanto poco coprono le sue curve prosperose. Senza mai diventare volgare, ma sempre maliziosa al punto giusto, Cristina mostra quel tanto che basta per accendere la fantasia e provocare i commenti dei suoi fan. "Sei un sogno","Una bellezza devastante", sono solo alcuni dei complimenti che la showgirl riceve.



Eppure... Il cuore della sexy mora è ancora libero. Dopo la fine della sua storia d'amore nessuno l'ha più conquistata ma c'è da scommetterci che, vestita così, gli ammiratori non manchino. Lei, per sicurezza, si veste poco: meglio mostrare subito tutti i lati positivi.