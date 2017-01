Cristiana Capotondi sui social è davvero... irriconoscibile

12:48 - Non fa certo un vanto della sua bellezza Cristiana Capotondi, anzi. Sui social l'attrice fidanzata di Andrea Pezzi si mostra spesso senza trucco e in tenuta super sportiva. Lei, capelli rossi, carnagione chiara e efelidi in bella vista, non punta certo sulla sensualità... Tra selfie "nature" e divisa da volontaria, Cristiana è davvero... irriconoscibile.

Impegnata come volontaria per la "Partita del cuore" organizzata a Firenze da Emergency, la Capotondi ha postato diversi selfie, a testimonianza della sua presenza e della sua passione per il pallone. Basta vedere il sorriso dell'attrice quando, finalmente, si è regalata uno scatto in compagnia di Roberto Baggio, cinguettando: "I sogni si avverano".



In divisa con i calzettoni alzati al ginocchio e i calzoncini da maschiaccio, l'attrice mostra di non aver affatto paura di sembrare poco attraente. In fondo, insieme a lei, c'è sempre l'inseparabile fidanzato Andrea Pezzi. L'ex vj di Mtv, infatti, non lascia mai sola la sua dolce metà con la quale condivide tutte le sue passione. A partire dalla fotografia, con la quale entrambi si dilettano sui social.