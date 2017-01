Costanza Caracciolo, una sirena in Sicilia

12:07 - In Sicilia è stata avvistata una sirena bionda. Ecco Costanza Caracciolo distesa al sole mentre sfoggia un bikini striminzito e delle curve perfette. La ex velina tornata in love con l'attore Primo Reggiani si sta godendo le vacanze nella sua terra tra cene con le amiche, bagni di sole e tanto, tanto mare. Con il fidanzato, nonostante un fugace avvistamento a Fregene con Martina Stella, sua ex, pare andare tutto a gonfie vele.

Costanza e Primo qualche tempo fa si erano allontanati l'uno dall'altra, ma è bastato un incontro tra i due per far riesplodere la passione. Un amore, il loro, vissuto lontano dai flash. Per quanto possibile. Poche le paparazzate di coppia, nessun cinguettio o foto social per l'ex velina e Reggiani. Eppure i beninformati confermano che la loro storia procede a vele spiegate.