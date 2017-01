Costanza Caracciolo, bikini di settembre

12:03 - Bikini settembrino per la bella Costanza Caracciolo. L'ex velina è ancora "a casa", come cinguetta lei stessa su Instagram, nella sua Sicilia e si gode "il mare e il sole più bello, quello di settembre!". Ultimi scampoli di vacanze per abbronzare ancora un po' la pelle e per sfoggiare curve impeccabili.

Seduta sul bordo di un gommone, due pezzi a fascia e fisico da dieci e lode Costy, inforcati gli occhiali da sole, completa la sessione abbronzante cominciata mesi fa. Le sue vacanze sono state lunghissime e bellissime intervallate da impegni lavorativi, da una crisetta, superata, con il nuovo fidanzato Primo Reggiani, e da tuffi e aperitivi con le amiche. Di Primo al momento non c'è traccia sotto l'ombra dell'Etna... ma confidiamo nel ritorno della showgirl a Milano per capire a che punto sia la sua love story.