Corpi nudi, carezze e baci focosi: le coppie vip infiammano l'estate

16:58 - Baci, coccole, corpi nudi che si sfiorano e mani che non riescono a restare ferme. L'estate delle coppie vip è all'insegna della passione. Ne sanno qualcosa Elena Santarelli e Bernardo Corradi, sposi novelli, che sui social postano foto dove sono seminudi intenti a baciarsi. Immancabili Stefano De Martino e Belen che, tra piscina e barca, sono sempre lì a sfiorarsi. Ma ci sono anche Cristina Parodi, Buffon e un nudissimo Francesco Testi...

Doccia post-allenamento con risvolto erotico per Federica Pellegrini e Filippo Magnini che non riescono a staccarsi nemmeno mentre si lavano via cloro e fatica. Aida Yespica sceglie di stare sdraiata a prua insieme al suo Roger Jenkins mentre lascia intravedere scorci di pelle grazie ai mini costumi che indossa. A giudicare da come la marca stretta, il fidanzato pare gradire le mise della showgirl venezuelana... Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, la coppia più chiacchierata dell'estate, finalmente "posano" a favor di paparazzi regalando baci e coccole a non finire.



Elisabetta Gregoraci si copre il seno nudo mentre posa appoggiata sulle gambe di Flavio Briatore. Cristina Parodi, invece, abbraccia il marito Giorgio Gori insieme a lei in vacanza a Formentera. I due, insieme da quasi vent'anni, non hanno certo bisogno di consigli per mantenere viva la passione. Completamente nudi Fracesco Testi e la sua fidanzata Giulia Rebel che, in posa su Chi, confessano di avere un'intesa totale. "Il posto più strano in cui lo abbiamo fatto? Un autolavaggio automatico". Non solo DeMartinez, quindi: quando si tratta di coppie bollenti ce n'è davvero per tutti i gusti...