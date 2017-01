14 febbraio 2014 Coppie vip: ecco chi brucia di passione I baci a "morso" di Laura Chiatti e Marco Bocci e le pose hot di Natalia Bush e Guè Pequeno... Tweet google 0 Invia ad un amico

08:45 - Dai baci infuocati di Claudia Galanti e Arnaud Mimran alle pose sexy di Guè Pequeno e Natalia Bush, passando per il ritorno di fiamma di Federica Pellegrini e Filippo Magnini... anche per i vip è arrivato San Valentino. Per festeggiarlo al meglio ecco tutte le foto delle coppie più passionali dello showbiz in versione innamorata : dai baci "a morso" ai selfie bollenti...

"Che follia la nostra vita, e ancora non capiamo perché non riusciamo a dirci addio nonostante tutto e tutti!" ricominciava così la storia d'amore tra Fede Pellegrini e Magnini. Da allora le loro foto dei due nuotatori sono un susseguirsi di baci romantici, vacanze insieme e scollature provocanti. Elisabetta Canalis da quando ha trovato il suo Brian Perri non passa nemmeno un secondo lontana da lui: baci, carezze, presentazioni in famiglia e tanta voglia di... social. Sopratutto Brian, che immortala Eli nella sua più totale bellezza. Lo hanno annunciato da poco ma la storia tra Melita Toniolo, ex gieffina dalle forme prosperose, e il comico Andrea Catavolo va avanti da un po'. I primi scatti insieme sono stati subito un'apoteosi di passione: appoggiati sugli scogli o in mezzo alla strada i due sono sempre avvinghiati.



Freschi di passione anche Natalia Bush e Guè Pequeno. Sui social le loro foto sono sempre ad alto tasso erotico... Complice il fisico statuario della modella spagnola che non fa certo fatica a mettersi in mostra. A suon di baci, o forse di "morsi", Laura Chiatti e Marco Bocci hanno confermato che il loro non è solo un flirt. Sempre insieme, mano nella mano, si dividono solo sul set per poi concedersi fughe notturne semi-clandestine...Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno debuttato da poco in società. Lui, vent'anni in più e una storia importante alle spalle, con lei ritornare ad essere un teenager in preda alle turbe ormonali. Ha ritrovato la serenità Cecilia Capriotti grazie al fidanzamento con Gianluca Mobilia: la loro vacanza in Kenya è stata tutta coccole e curve bollenti.



Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sono sempre intenti a scattare ad ogni sfiorar di labbra. A giudicare dalla quantità di foto che li ritraggono insieme, tra l'ex tronista e la sorellina di Belen va tutto a gonfie vele. Futura mamma e futura sposa, Claudia Galanti conferma la sua intesa con Arnaud Mimran anche sui social: baci focosi e lettini bollenti sono da sempre il leitmotiv della loro unione. Infine, i DeMartinez, coppia "hot" per eccellenza. Dagli scatti sotto le lenzuola alle coccole "dalla fine del mondo", Stefano e Belen si confermano la coppia più passionale di tutto lo showbiz.