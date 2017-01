Coppie vip, che... palpatine!

09:30 - Mano sul sedere, toccatina agli addominali, strizzatina al seno... I vip non si trattengono e, incuranti dei paparazzi, "palpeggiano" ciò che più li aggrada. Così Max Biaggi tocca il sedere di Eleonora Pedron e Stefano De Martino infila le mani nella scollatura della moglie Belen. E se non c'è il fotografo pronto a scattare niente paura: ecco che arriva la condivisione sui social... L'intimità, ormai, è qualcosa da esibire...

Passata la crisi tra Eleonora Pedron e Max Biaggi stanno benissimo. Dopo i cinguettii romantici spuntano le foto decisamente più piccanti e il pilota non resiste e appoggia la mano sul sedere della compagna. Stefano De Martino entra nella scollatura di Belen per toccare "con mano" il décolleté della sua mogliettina. Sabrina Ferilli, per festeggiare i suoi cinquant'anni, si regala un panorama mozzafiato tastando i pettorali e gli addominali di Flavio Cattaneo. Ai David di Donatello Giovanni Cottone si è consolato dalla fine del matrimonio con Valeria Marini. Accanto a lui, infatti, la bellissima Dani Samvis della quale sembra apprezzare soprattutto il lato B...



I tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini si sono lasciati trasportare dalla passione in vacanza ad Ibiza. Gambe incrociate, mani birichine i due erano così affiatati che lei l'ha addirittura preso... per gli slip! Passionali anche Frenck Ribéry e la moglie Wahiba. Il centrocampista del Bayern Monaco prima di sfilare le mutandine della sua dolce metà ha "toccato con mano" le qualità del suo lato B. Con i primi caldi le atmosfere si surriscaldano... E i vip perdono la testa!