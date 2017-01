Coppie innamorate, selfie provocanti e "spogliarelli" invernali...

15:48 - Belen, questa settimana, la fa da padrona. Prima le dichiarazioni sul sesso a "Le invasioni barbariche" poi gli scatti bollenti sul balcone con il suo Stefano De Martino, per non parlare dei jeans strappati sul sedere che hanno fatto impazzire tutti i paparazzi. Ma non è l'unica a "spogliarsi": Sara Tommasi mostra il décolleté sotto la tuta da sci, Karissa Shannon rimane in desabie per festeggiare San Valentino con i suoi follower mentre le starlette si immortalano tutte con selfie più o meno nudi... Infine, per festeggiare San Valentino, ecco le coppie più passionali dello showbiz.

LUNEDI' 10 FEBBRAIO



Belen Rodriguez, fan dell'estetica e del sesso, poco ma buono



Sara Tommasi, sotto la tuta... c'è solo il reggiseno



MARTEDI' 11 FEBBRAIO



Cristina Parodi che bikini inaspettato



Elisabetta Canalis, voglia di famiglia





MERCOLEDI' 12 FEBBRAIO



Belen Rodriguez e Stefano De Martino, balcone bollente



Karissa Shannon, San Valentino bollente



GIOVEDI' 13 FEBBRAIO



Alle vip piace il selfie... nudo



Belen Rodriguez, jeans strappati sul lato B





VENERDI' 14 FEBBRAIO



Coppie vip: ecco ch brucia di passione