Coppie che escono allo scoperto e i soliti social "piccanti"

16:03 - Alessia Marcuzzi esce allo scoperto e presenta Paolo Calabresi Marconi ai... paparazzi. La showgirl si gode il successo del Gf e si lascia coccolare dal nuovo fidanzato: per loro passeggiate al chiaro di luna e baci appassionati. Charlotte Casiraghi si scatena al Ballo delle Rose mentre Toni e Marta Cecchetto stanno per diventare di nuovo genitori. Simona Ventura festeggia i suoi 49 anni in comapgnia di Belen e Cristina De Pin e ringrazia i fan con un video su Instagram. Sui social, intanto, impazzano le foto hot: showgirl a letto senza veli, belfie da capogiro e l'ultimo arrivato, il sideboob, che ha già conquistato tutte. Guardare per credere!

LUNEDI' 31 MARZO



Le vip a letto come Marilyn Monore: senza veli



Charlotte, neomamma da (s)ballo... della rosa





MARTEDI' 1 APRILE



Alessia Marcuzzi porta a casa il fidanzato



Lato B, ecco i migliori di sempre

MERCOLEDI' 2 APRILE



Simona Ventura festeggia il compleanno con Belen Rodriguez



Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, primo bacio travolgente





GIOVEDI' 3 APRILE



Luca Toni sarà papà bis, Marta Cecchetto e di nuovo incinta



Andrea Pirlo già in crisi con Valentina Baldini?

VENERDI' 4 APRILE



Sideboob mania tra le vip, da Belen alla Guerra