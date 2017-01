Coco Austin, il lato B è... oversize

12:08 - Esagerata ed esplosiva... Coco Austin, attrice e modella americana, oltre che "appariscente" moglie del rapper Ice T, mette in mostra le sue curve da maggiorata e indugia sul suo lato B XXL. Sulla spiaggia di Sandy Lane alle Barbados la principale attrazione è lei.

In bikini striminzito che non contiene l'abbondanza del suo corpo, slip con filo interdentale e reggiseno copri capezzolo, la bionda Coco è una vera e propria bomba sexy, le sue forme prorompenti sono un vero e proprio spettacolo.



In acqua il suo lato B fa capolino in tutta la sua oversize, lo stesso vale per il seno, strabordante ed eccessivo. La modella si mette in posa a favore di flash e buca letteralmente l'obiettivo. Un vero tripudio di curve da guinness dei primati.